Travolto dal fiume a Monti, chi era la vittima e cosa è successo

Chi era Giacomo Murrai.

Si chiamava Giacomo Murrai l’uomo trovato morto annegato questa mattina a Monti. L’anziano, di professione allevatore, aveva 78 anni ed era originario di Berchidda. Conosciuto e stimato da tutti in paese, era una persona buona che tutti chiamavano affettuosamente “Giacomino”.

Quella che ha colpito due paesi è una disgrazia terribile, una fatalità che è costata cara all’allevatore che si trovava in quel luogo con la sua auto e cercava di attraversare il rio Crasta, che si è alzato di livello durante le abbondanti piogge. L’incidente è accaduto ieri sera, quando di Giacomo Murrai si erano perse le tracce. Qui l’uomo sarebbe stato travolto da un’onda del fiume in piena e trascinato via.

La dinamica dell’incidente.

Il corpo del 78enne è stato recuperato questa mattina dai vigili del fuoco e sul posto hanno lavorato anche i sommozzatori del nucleo di Cagliari e squadre fluviali da Olbia e Sassari. La sua auto era stata trovata ieri con i fari ancora accesi e la chiave inserita nel cruscotto. Secondo le prime ricostruzioni, Murrai sarebbe rimasto incastrato all’interno del veicolo mentre attraversava il fiume e, poi, travolto dalla furia dell’acqua. La pista più accreditata, su cui sta lavorando la polizia di Olbia, è quella del tragico incidente.

