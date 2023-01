Il Comune di Arzachena garantirà 28 posti di lavoro coi beni culturali

L’annuncio di lavoro ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena ha progettato un cantiere finalizzato alla cura e alla valorizzazione dei beni culturali e dei siti archeologici finanziato grazie all’assegnazione di 329 mila euro di fondi Lavoras da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Il cantiere prevede l’assunzione di 28 addetti per un periodo di 6 mesi. Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito dell’Aspal – Agenzia per le politiche attive del lavoro.

“Un’opportunità per Arzachena offerta dalla Regione che cogliamo con piacere per dare un supporto concreto ai cittadini e, allo stesso tempo, per rafforzare i nostri servizi. Grazie al cantiere possiamo garantire maggiore decoro al territorio in vista dell’afflusso di visitatori in primavera e in estate – precisa Daniela Desogus, delegata per le Politiche del Lavoro del Comune di Arzachena -. Abbiamo incluso nel progetto varie figure professionali, tra operai e addetti agli uffici, per dare l’opportunità a persone con formazione ed esperienze maturate in diversi ambiti di presentare la domanda”.

L’avviso del Comune di Arzachena.

In particolare, gli addetti saranno impegnati in interventi relativi alla valorizzazione di beni culturali e siti archeologici; interventi di tutela e conservazione e opere di manutenzione a riqualificazione degli accessi ai siti e della zona verde circostante per un generale miglioramento delle condizioni di visita.

I requisiti e i termini per la partecipazione saranno precisati nel bando in fase di pubblicazione sul sito web dell’Aspal. Gli aggiornamenti saranno disponibili anche sulla pagina Facebook Amministrazione comunale di Arzachena e sul sito www.comunearzachena.it

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui