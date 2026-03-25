Tribunale di Tempio, Caterina Interlandi verso la presidenza

Caterina Interlandi guiderà il tribunale di Tempio.

Sembrerebbe che il lungo vuoto alla presidenza del Tribunale di Tempio stia finalmente per colmarsi con la possibile nomina di Caterina Interlandi. Dopo un’attesa protrattasi per ben quattro anni, la Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura avrebbe infatti individuato nella giudice milanese, attuale presidente facente funzioni, il profilo idoneo per ricoprire l’incarico, sebbene si attenda ancora la formalizzazione definitiva.

La Interlandi, nata nel 1964 e già nota per aver diretto la Sezione penale del medesimo tribunale, è una figura di consolidata esperienza che in passato ha gestito fascicoli di risonanza nazionale. Tra questi spicca il ruolo di giudice per l’udienza preliminare nel delicato processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici genovesi. I giovani sono stati condannati in primo grado per lo stupro di una 19enne italo-norvegese avvenuto nell’estate del 2019.

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