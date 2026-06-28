Troppa plastica all’aeroporto di Olbia, cestini saturi per il caldo

Cestini colmi di bottiglie in plastica all’aeroporto di Olbia.

Cestini colmi di bottiglie in plastica sono stati segnalati nella mattinata di oggi, 28 giugno, all’aeroporto di Olbia, dove l’aumento delle temperature ha determinato un consumo eccezionale di acqua in bottiglia. La situazione è emersa nelle aree dello scalo, dove diversi contenitori per i rifiuti sono apparsi saturi nel corso delle ore centrali della mattinata.

Secondo quanto denunciato da alcuni passeggeri, la quantità di bottiglie accumulate sarebbe stata legata alle alte temperature registrate nella giornata, che avrebbero spinto a un maggiore utilizzo di acqua acquistata all’interno dell’aeroporto. Le segnalazioni sarebbero state indirizzate ai vertici della struttura aeroportuale da parte di viaggiatori presenti nelle aree d’attesa.

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