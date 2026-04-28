Guasto al volo proveniente da Olbia, paura all’aeroporto

Il guasto al volo proveniente da Olbia.

Un inconveniente tecnico verificatosi durante la fase di atterraggio di un aereo proveniente da Olbia ha determinato nella serata del 27 aprile la temporanea sospensione delle attività all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. La presenza del mezzo sulla pista, resasi necessaria a seguito del problema riscontrato, ha impedito il regolare svolgimento del traffico aereo, costringendo alla chiusura dello scalo per consentire le operazioni di sicurezza.

L’aereo avrebbe manifestato una criticità agli pneumatici al momento dell’arrivo, circostanza che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. L’interruzione delle operazioni di volo è stata disposta proprio per permettere lo svolgimento delle verifiche e delle attività di rimozione del mezzo, ritenute indispensabili per garantire la sicurezza dello scalo. La riattivazione dell’aeroporto è stata subordinata al completamento degli interventi tecnici e ai controlli sulle condizioni della pista, passaggi necessari prima del ritorno alla normale operatività.

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