Trovato con un etto di marijuana, arrestato un 21enne

E’ stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di servizi di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore, Dottor Massimo Alberto Colucci, per contrastare lo spaccio di droga a minorenni, la Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha rintracciato e arrestato, in questo capoluogo, F.C., 21enne nuorese nullafacente, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dall’autorità giudiziaria lo scorso 19 agosto a conclusione dell’operazione antidroga “Proserpina”.

La polizia, durante un controllo in un noto circolo privato di Nuoro, ha notato la presenza del ricercato, trovato in possesso di alcune dosi di marijuana pronte per essere vendute, di documenti provento di furto e di un tirapugni.

La conseguente perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare un altro etto di marijuana e un bilancino di precisione. Il giovane è stato quindi anche denunciato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

