Calcio, Serie D: il Budoni cade in casa, l’Arzachena pareggia in trasferta

Il Budoni sprofonda all’ultimo posto in classifica.

CASSINO CALCIO 1 – 1 ARZACHENA

Il Cassino spreca un rigore nella prima parte di partita. Bravo il portiere dell’Arzachena Academy a bloccare il pallone. Gli smeraldini prendono coraggio, Santinon ha la palla del vantaggio ma Della Pietra non si lascia sorprendere. Al 19′ Pozzebon porta in vantaggio i galluresi.

Al 46′ Abreu pareggia, sfruttando un errato disimpegno dell’Arzachena. Poco dopo Mannone sfiora il nuovo vantaggio per l’Arzachena. Il Cassino ha altreoccasioni con Tribelli, e Abreu, ma nel finale sono gli smeraldini a sfiorare il gol in due occasioni con Islamaj.

BUDONI 0 – 2 LADISPOLI

Il Budoni perde in casa e sprofonda nell’abisso dell’ultimo posto in classifica. Il Ladispoli passa in vantaggio al 28’ grazie ad un freddo Di Mario dagli undici metri che spiazza Idrissi. In occasione del calcio di rigore il Budoni resta anche in dieci per l’espulsione di capitan Farris. Ma al 20′ della ripresa è rosso anche per Manoni, e torna la parità numerica in campo. Il Ladispoli chiude i conti al 36’ con Luca Del Signore, supera Idrissi in uscita Idrissi con un tiro rasoterra.

