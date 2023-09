Diverse le persone vittime di truffa con il finto sito di Amazon.

Arriva anche in Gallura la truffa del finto sito di Amazon. I malcapitati vengono raggirato attraverso i social, dove – secondo un metodo chiamato brushing, utilizzano post sponsorizzati che indirizzano a siti clone del noto ecommerce.

Non è semplice riconoscere questi post, ma hanno tutti una caratteristica, ovvero di essere scritti con un italiano stentato. I truffatori utilizzano immagini che ritraggono bancali di pacchi e indirizzano l’utente ad un sito clone di Amazon per sottoporlo a domande che lo profilano e per chiedergli il pagamento inserendo i suoi dati della banca. Attraverso questa operazione, entrano nel conto corrente svuotandoglielo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui