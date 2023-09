Tristezza a San Teodoro per la morte improvvisa di un turista: malore fatale

Tragedia a San Teodoro.

Una tragedia si è verificata a San Teodoro nei giorni scorsi. Un turista di soli 41 anni è morto in seguito a un malore mentre si trovava in vacanza. È stata la sua fidanzata a trovare Davide Dati, morto nel letto del B&B dove alloggiavano entrambi.

Il 41enne, proveniente da Massa, è morto improvvisamente e non c’è stato nulla da fare per i soccorsi, arrivati nel luogo. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, in quanto Dati era un giovane sportivo e in ottima salute. La sua morte ha lasciato San Teodoro e la città di Massa sconvolte e la notizia della sua scomparsa è stata comunicata senza fornire molti dettagli.

Davide Dati era impiegato come commesso in un negozio di una catena di elettronica. È stato inutile l’intervento dei soccorsi e dei carabinieri, che sono stati chiamati dalla sua fidanzata dopo averlo trovato senza vita nel letto. La Procura di Nuoro ha disposto l’autopsia per indagare sulle cause della sua morte improvvisa.

Questa è la seconda tragedia che si è verificata a San Teodoro nel mese di settembre. Ieri un uomo è morto nelle acque della spiaggia di Cala D’Ambra, in seguito a un malore. L’incidente è avvenuto la mattina, intorno alle 9:30. Inutili i soccorsi sul luogo, per il turista svizzero di 63 anni non c’è stato nulla da fare.

