La polizia è risalita al responsabile della truffa.

Relativamente a specifiche attività finalizzate al contrasto dei reati inerenti la criminalità informatica, è stato deferito all’autorità giudiziaria dalla polizia del commissariato di Porto Cervo, un cittadino di origine campana resosi responsabile di una truffa per locazione di un fantomatico appartamento per le vacanze.

La vittima aveva effettuato il pagamento della caparra, ma una volta giunta in Sardegna, non aveva trovato né la casa né il venditore.

Le successive indagini hanno portato all’individuazione del truffatore che è risultato avere già altri precedenti penali per reati della stessa natura.

