La Gallura dice addio alla tbc nei bovini: “Una vittoria per tutto il comparto”

Gallura dopo due anni torna indenne alla tbc dei bovini

La Gallura, finalmente, ha riottenuto ufficialmente la qualifica di indenne da tubercolosi dei bovini, persa nel 2021. Era capitato per una questione meramente burocratica e non per l’insorgenza di focolai della malattia.

“Nella nostra provincia è presente la maggior parte degli allevamenti di bovini rispetto a tutto il territorio regionale – commenta il deputato Dario Giagoni -. Costringere le aziende, spesso già in sofferenza per la crisi generalizzata, ad effettuare le analisi della tubercolina prima della movimentazione arrecava ingenti perdite economiche. E, talvolta, la sospensione e il rinvio di contratti per la vendita di animali. Una situazione paradossale a cui finalmente è stata messa la parola fine”.

“La Regione Sardegna si è battuta molto nel tempo per ottenere questo risultato – continua il leghista gallurese -. Ieri gli sforzi sono stati ripagati dal tanto agognato riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da Mtbc per la neonata provincia del Nord-Est Sardegna e conseguentemente la modifica CIR (UE) 2021/620. Questa di oggi è una vittoria di un intero comparto cui speriamo possano far seguito altre notizie simili in campo zootecnico. La pastorizia, l’allevamento, sono l’anima della nostra straordinaria isola”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui