Corsica, successo ad Ajaccio per i giovanissimi atleti del Kan Judo Olbia

Una trasferta di successo per il Kan Judo Olbia.

Successo per il Kan Judo Olbia nei giorni scorsi in Francia al “Challenge Jean Paul le Sanquer” di Ajaccio. I giovanissimi atleti di judo olbiesi, guidati dal maestro Angelo Calvisi – cintura nera 5′ dan -, hanno recitato una parte da protagonisti, difendendo adeguatamente il tricolore in quanto unica squadra italiana in gara.

Alla manifestazione, organizzata dal “Judo Club 2A” di Ajaccio del maestro Stephane Figlie, attualmente presidente del comitato judoistico della Corsica, hanno partecipato numerosi atleti di tutte le classi agonistiche previste, soprattutto Esordienti A e B, Cadetti, e Ragazzi.

Sono state 9 le ore di gara, davanti a un pubblico foltissimo e molto partecipante. Una gara di ottimo livello. Il judo team Angelo Calvisi ha partecipato con 6 atleti, che si sono impegnati al massimo per poter conquistare il podio.

Alla fine, ben 5 atleti olbiesi lo hanno fatto, conquistando una medaglia d’oro e quattro d’argento. Mettendo in mostra le promettenti capacità tecniche e agonistiche raggiunte, davanti al pubblico di Olbia presente per sostenerli.

L’oro è stato vinto ancora una volta da Francesco Spano, categoria 55 Kg Esordienti, campione regionale in carica e campione del grand prix regionale dello scorso anno.

Argento per Diego Langiu, categoria 60 kg, classe Cadetti, Jacopo Merone, categoria 66kg, classe Esordienti e Dennis Canu, categoria 60kg, classe Esordienti B. Tutti autori di un’ottima prova agonistica e vincitori di 4 incontri ciascuno nelle rispettive categorie di peso. Argento anche per Gabriele Piccinnu categoria 55kg, classe Cadetti. Fermato alle eliminatorie Andrea Piccinnu, che ha incontrato atleti molto più esperti.

“E’ stata una trasferta positiva per il Kan Judo Olbia – afferma Angelo Calvisi -. Un’occasione per accrescere ancor più stimoli ed esperienza per i miei atleti. Sempre presenti in tutti i fronti del calendario gare della federazione italiana Judo Lotta Karate e arti marziali, di quello regionale e di quello nazionale. Con la nostra ennesima presenza in Corsica si è ulteriormente consolidato il rapporto tra il mio team e i club corsi, con una collaborazione di circa 20 anni nelle varie manifestazioni organizzate da entrambe le società, sia ad Ajaccio che nel judo club di Porto vecchio”.

