“Un weekend da bamboccioni 3” a Olbia il set trasforma la piazza. Gli spoiler

Tutti gli spoiler del set di “Un weekend da bamboccioni 3” a Olbia.

Olbia si prepara a vivere un momento di grande fermento cinematografico nel cuore della città, dove in Piazza Matteotti sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori per la realizzazione di una scenografica fontana monumentale. L’intervento, progettato per le riprese del film “Un weekend da bamboccioni 3”, trasforma radicalmente lo spazio urbano grazie a una struttura imponente e ricca di dettagli artistici.

Dalle tavole tecniche e dai rendering di cantiere emerge chiaramente la portata della trasformazione, che prevede una copertura e un ampliamento della fontana esistente attraverso una serie di gradoni concentrici rivestiti con pannelli in legno marino e rifiniti con ben trentacinque metri quadrati di tessere a mosaico. Attorno alla piazza, nelle facciate, sono apparse delle bouganville.

Gli spoiler.

Gli spoiler più affascinanti arrivano direttamente dai dettagli costruttivi e dai bozzetti concettuali del set, intitolato nei documenti “Italian Village Tardio“. Che significa? Che molto sicuramente “Un weekend da bamboccioni 3” non è ambientato a Olbia, in una città immaginaria chiamata Tardio, che prende il cognome di alcuni personaggi della saga cinematografica di Adam Sandler diventata un cult.

La nuova piazza.

Sulla sommità della struttura piramidale troneggerà un gruppo scultoreo centrale, realizzato in materiale leggero come fibra di vetro o polistirene rivestito in poliurea, circondato da elaborate decorazioni a tema marino. I dettagli del progetto mostrano conchiglie scolpite e mascheroni artistici dotati di ugelli per i giochi d’acqua, pensati per ricreare una scenografia classica e suggestiva che farà da sfondo alle vicende dei protagonisti del film. I lavori, giunti ormai alle battute finali come testimoniano i cantieri operativi sul posto, restituiscono l’immagine di un set cinematografico curato in ogni minimo particolare, pronto a regalare agli spettatori sul grande schermo una Piazza Matteotti inedita e spettacolare.

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