La Sardegna in ritardo rispetto alla media nazionale.

Mentre prosegue la campagna vaccinale, in Sardegna sono ancora molti gli over 60 che non hanno ricevuto neppure una dose di vaccino. Secondo l’ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe sono il 16,6%, circa 111mila persone.

Dati che se rapportati alla media nazionale rivelano che in Sardegna sono ancora tanti gli over 60 senza vaccino. Prendendo la prima fascia, cioè quella dai 60 ai 69 anni le presone che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino sono il 22,73%, contro una media italiana di 19,31%. Passando alla fascia 70-79 anni sull’isola chi deve ancora ricevere la prima dose sono il 15,88%, mentre in Italia sono 12,98%. Ma è passando agli over 80, la fascia più a rischio, che la differenza si amplia ulteriormente: in Sardegna gli anziani che non hanno ricevuto neppure una dose sono il 13,64%, mentre in Italia la media è del 7,58%.

In totale in Sardegna hanno completato il ciclo vaccinale oltre il 32% della popolazione e, anche nella giornata di ieri sono state somministrate oltre 8.200 dosi, un dato che comunque tiene conto del giorno festivo delle domenica.

