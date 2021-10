Vandali in azione ad Arzachena.

Ancora vandali in azione ad Arzachena dove le rocce in zona Tanca di Lu Palu sono state imbrattate con della vernice spray. Non è la prima volta che si assiste ad episodi di questo tipo: poco più di un mese fa infatti era toccato alle rocce della spiaggia di Baja Sardinia.

Nonostante il Comune abbia investito nell’installazione di nuove telecamere in punti strategici del territorio, per combattere il fenomeno chiede anche un cambio di mentalità nel modo di considerare i beni pubblici e naturalistici.

Nel frattempo, il Comune, tramite il suo Ufficio Legale, perseguirà i soggetti responsabili e si accollerà le spese per il ripristino dello stato dei luoghi, spese che vengono sottratte ad altri investimenti più utili per il paese. “Il nostro invito resta quello di rispettare sempre l’ambiente, così come gli edifici e gli spazi pubblici urbani quale segno di civiltà e rispetto per tutta la comunità”, commentano dal Comune.