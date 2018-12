Il video degli auguri.

E’ diventato virale il video degli auguri di noti personaggi pubblici per il popolo sardo, in riferimento al Natale. Auguri che provengono dal cuore e sono rivolti a tutta la Sardegna. Un video fatto di musica, allegria e felicità in 12 minuti. Dai Tazenda ai Collage, da Maria Giovanna Cherchi alla Gragoraci, Giacomo Urtis e tanti altri. Ma tra i personaggio dello spettacolo, c’è un personaggio che sicuramente spicca di più il famoso Antonio Dessì. E’ stato scelto come rappresentanza di tutti i disoccupati sardi. E il noto Tango di Olbia non ha di certo fatto una brutta figura, anzi. Un video pubblicato ieri e già condiviso da centinaia di persone.

(Visited 228 times, 233 visits today)