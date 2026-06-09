Oltre 100 foto rivelano i segreti della celebre Villa Certosa di Berlusconi

Cosa c’è all’interno della dimora di Berlusconi, la villa Certosa a Porto Rotondo.

Ora si sa cosa c’è all’interno della villa Certosa di Silvio Berlusconi tra la macchia mediterranea di Porto Rotondo. Il portale web “The Certosa Estate” ha recentemente aperto una finestra inedita su uno dei luoghi più secretati e iconici della storia recente italiana, svelando nel dettaglio gli ambienti della celebre tenuta del ”Cavaliere” nel borgo di Olbia.

Attraverso la pubblicazione di oltre cento immagini della villa, quasi tutte mai viste prima dal grande pubblico, il sito offre una panoramica straordinaria che spazia tra maestosi saloni interni, ampie terrazze panoramiche affacciate sul mare cristallino della Sardegna, piscine monumentali e giardini curatissimi.

Campi sportivi, grotte, laghi e spa privata.

La raccolta fotografica documenta la complessità e la grandiosità della proprietà, mostrando anche i laghi artificiali, una lussuosa spa privata, suggestive grotte artificiali e svariati campi sportivi. Si tratta di una rarissima occasione per scoprire da vicino una dimora che per decenni è stata il baricentro assoluto della cronaca politica nazionale e internazionale, nonché lo scenario di storici incontri mondani e vertici di Stato.

Un patrimonio multi-milionario in vendita.

L’intera operazione editoriale e commerciale si colloca nel contesto della dismissione del patrimonio immobiliare dell’ex premier. La Villa era stata infatti immessa sul mercato internazionale della compravendita di lusso alcuni mesi dopo la scomparsa del leader politico e imprenditore. Per gestire una transazione di tale portata, il mandato di vendita era stato affidato alla prestigiosa casa d’aste inglese Sotheby’s, che per l’occasione ha attivato una fitta rete di collaborazioni globali: il supporto di Knight Castle Re per intercettare i grandi investitori del Medio Oriente e la partnership con Carolwood Partners per coprire il mercato di altissimo livello degli Stati Uniti.

Mistero sul prezzo.

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Sebbene le trattative rimangano riservate e non sia ancora stato comunicato un prezzo ufficiale di listino, gli esperti del settore e le indiscrezioni di stampa ipotizzano in modo concorde che la valutazione complessiva per l’acquisto della leggendaria tenuta sarda possa aggirarsi intorno alla cifra astronomica di circa 500 milioni di euro.

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