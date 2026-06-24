La vendita di Villa Certosa alla famiglia Al Thani.

Villa Certosa che ha accompagnato le vicende politiche e personali di Silvio Berlusconi, situata a Porto Rotondo, si appresta a mutare ufficialmente gestione patrimoniale. La transazione, considerata imminente o potenzialmente già conclusa, stando a quanto anticipato dalla Nuova Sardegna, sancisce il trasferimento della dimora dalla discendenza del defunto leader di Forza Italia alla dinastia degli Al Thani, la famiglia reale alla guida del Qatar da oltre un secolo e mezzo, nota per la gestione di un patrimonio globale multimiliardario alimentato da imponenti riserve energetiche di gas naturale e petrolio.

La proprietà mediorientale ha già investito sul Mater Olbia.

Per il territorio gallurese non si tratta di un debutto economico, in quanto la proprietà sovrana mediorientale vanta già una presenza consolidata nell’area attraverso investimenti che spaziano dalle infrastrutture sanitarie del Mater Olbia fino alle strutture ricettive della Costa Smeralda. La valutazione economica dell’accordo per la maestosa residenza sarda si attesterebbe sui 350 milioni di euro, una cifra considerevole che, pur ridimensionando le stime iniziali precedentemente ipotizzate intorno ai 500 milioni, conferma l’elevatissimo valore del compendio immobiliare.

Il tramonto di una stagione storica per la Sardegna con la cessione di Villa Certosa.

La conclusione di questa operazione finanziaria formalizza il tramonto di una stagione storica per la Sardegna e per il panorama politico nazionale, un declino già avviatosi nel giugno del 2023 con la scomparsa del fondatore di Forza Italia. Successivamente al decesso, i figli di Berlusconi non ha manifestato la volontà di mantenere il possesso di un bene ritenuto eccessivamente oneroso e storicamente associato a una costante esposizione mediatica, spesso accompagnata da controversie e indiscrezioni. Di conseguenza, l’immobile è stato immesso nel circuito delle compravendite internazionali di pregio, alimentando per mesi una serie di speculazioni e contatti riservati che oggi sembrano convergere verso un epilogo definito.

L’acquisizione della Constellation hotels holding Ltd Sca.

L’entità giuridica formalmente incaricata di condurre in porto l’acquisizione della tenuta risponde al nome di Constellation hotels holding Ltd Sca. La società in questione è un veicolo di investimento registrato in Lussemburgo, che opera nel contesto dei mercati globali quale strumento finanziario di riferimento per il comparto immobiliare d’élite della famiglia reale del Qatar. Nello specifico, la struttura fa capo alle attività facenti riferimento all’ex ministro degli affari esteri e già capo del governo qatariota tra il 2007 e il 2023, lo sceicco Hamad bin Jassim Al Thani.

Il profilo operativo di questa holding lussemburghese si caratterizza per una strategia orientata al posizionamento di lungo periodo, focalizzata sullo sviluppo e sull’acquisizione di beni immobiliari commerciali di altissimo livello e di strutture ricettive di lusso. La condotta d’impresa consolidata prevede il rilevamento di edifici storici e complessi alberghieri a cinque stelle situati nelle principali metropoli mondiali, comprese New York, Londra, Parigi e Roma. La gestione operativa di tali complessi non viene tuttavia esercitata in forma diretta dalla holding, la quale preferisce stipulare contratti di affidamento a lungo termine con i più noti e rinomati marchi dell’ospitalità globale, tra i quali spiccano marchi internazionali quali Hyatt e InterContinental hotels group.

Le proprietà di rilievo internazionale.

Nell’alveo degli asset già controllati dalla società immobiliare mediorientale figurano proprietà di assoluto rilievo internazionale, tra cui l’InterContinental situato nella capitale francese, acquisito per una somma pari a 330 milioni di euro, l’InterContinental di Londra Park Lane, valutato 457 milioni di dollari, il celebre The St. Regis posizionato nel cuore di Roma, rilevato per 150 milioni di euro, e l’Hyatt Regency localizzato nei pressi dello scalo aeroportuale di Parigi-Charles de Gaulle.

Alla luce delle prassi commerciali storicamente adottate dal nuovo acquirente nel panorama immobiliare internazionale, si aprono ora diverse considerazioni circa la destinazione d’uso futura che verrà impressa alla vasta proprietà di Punta Lada. Gli scenari possibili spaziano dal mantenimento della destinazione d’uso originaria come residenza privata esclusiva della famiglia reale fino alla trasformazione del complesso in un asset per l’ospitalità extralusso, destinato alla locazione stagionale per l’alta finanza e l’aristocrazia internazionale, sul modello di analoghe operazioni già realizzate in altre prestigiose località sarde.

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Il rapporto tra Villa Certosa e Silvio Berlusconi.

Il rapporto tra Silvio Berlusconi e Villa Certosa rappresenta uno degli elementi più simbolici della sua immagine pubblica e privata. La residenza, situata a Porto Rotondo in Sardegna, fu acquistata alla fine degli anni Ottanta e trasformata profondamente secondo il gusto dell’imprenditore, diventando una dimora di lusso unica nel suo genere. Per Berlusconi, Villa Certosa non era soltanto una casa estiva, ma un vero centro di relazioni politiche e mondane. Qui ospitò capi di Stato e leader internazionali come George W. Bush, Tony Blair e Vladimir Putin, consolidando anche informalmente rapporti diplomatici. Nel 2004 la villa venne persino classificata come sede alternativa di massima sicurezza del presidente del Consiglio, a conferma del suo ruolo istituzionale oltre che privato. Allo stesso tempo, la tenuta divenne celebre per feste e vicende mediatiche che alimentarono polemiche, contribuendo a costruire un’immagine controversa del leader.

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