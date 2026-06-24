Batteri fecali in mare, divieto di balneazione in una spiaggia di Arzachena

Il sindaco di Arzachena impone il divieto di balneazione in un tratto di Mannena

Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha firmato un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione in un tratto di spiaggia a Mannena. La bellissima spiaggia amata dagli arzachenesi. “Il provvedimento, adottato a tutela della salute pubblica, fa seguito ai periodici controlli di routine dell’ARPAS che hanno evidenziato la temporanea alterazione dei parametri biologici dell’acqua“. Così annunciano dal Comune, e spiegano che “la Polizia locale sta posizionando i cartelli di divieto sul posto. Sono già in corso le analisi sui nuovi campioni prelevati per verificare il ripristino delle normali condizioni di balneabilità. La revoca del divieto sarà comunicata non appena l’ARPAS confermerà il rientro dei valori nei limiti di legge. Invitiamo i bagnanti a rispettare la segnaletica temporanea presente in spiaggia”.

L’Arpas ha rilevato “escherichia coli”

In questi primi giorni d’estate ci sono tanti bagnanti e tante imbarcazioni davanti e il monitoraggio dell’Arpas ha individuato batteri fecali. È così scattata al Comune di Arzachena la “comunicazione di

fuori norma balneazione, per escherichia coli“. Si tratta del più classico dei batteri fecali che si può individuare in mare quando mancano i depuratori o ci sono scarichi incontrollati. Dalla spiaggia puntano il dito contro le imbarcazioni, ma ciò che conta è che per tutti ora sia scattato il divieto di balneazione. Il tratto di spiaggia non è piccolo, secondo le coordinate dell’Arpas si tratta di 2.058 metri.

L’ordinanza urgente di Ragnedda

Immediata e automatica l’ordinanza del sindaco Ragnedda. “Preso atto della potenziale esistenza di pericoli per la salute pubblica – si legge – che impone l’improcrastinabile adozione di misure di delimitazione delle zone vietate alla balneazione che potrebbe, verosimilmente, avere, un impatto negativo sulla salute dei bagnanti”. In attesa di un nuovo prelievo e ulteriori esami da parte dei tecnici dell’Arpas spetta alla Polizia locale controllare il rispetto dell’ordinanza nella spiaggia a nord del Golfo di Cannigione. Non si tratta di una zona soggetta a questo tipo di fenomeni, rispetto ad altri tratti del litorale di Arzachena. La cala è esposta verso il mare aperto e alle spalle non ha grandi strutture o residence.

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