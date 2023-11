Violento incidente all’ingresso di Olbia, ferite due donne

Le ferite nell’incidente sono state trasportate all’ospedale di Olbia.

Brutto incidente all’ingresso di Olbia. Intorno alle 18:30, al bivio del centro commerciale Terranova, si è verificato uno scontro tra due autovetture. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Olbia.

Le due auto, per cause da stabilire, si sono scontrate riportando notevoli danni. La squadra ha collaborato con i sanitari del 118 per assistere le conducenti e di seguito bonificato l’area dell’incidente. Entrambe le donne sono state trasportate dai sanitari, all’ospedale di Olbia. Sul posto anche le Forze dell’ ordine.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui