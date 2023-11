 Al Musmat continua la rassegna concertistica della Scuola civica di Olbia

Prosegue la assegna di concerti al Musmat di Olbia.

Dopo l’appuntamento d’esordio, prosegue il programma della rassegna concertistica della Scuola Civica di musica al Musmat di Olbia. Sabato 4 novembre alle ore 19 nella sala del Musmat di Olbia va in scena “A los Maestros”, concerto che unisce il bandoneón di Fabio Furia e la chitarra di Alessandro Deiana in omaggio ai grandi maestri del tango argentino.

Si intitola “A los maestros” il concerto del Duo Furia-Deiana, formato dal virtuoso delbandoneón Fabio Furia, artista di fama internazionale, ospite di prestigiosi festival in Europa e nel mondo, e dal chitarrista Alessandro Deiana, brillante e versatile interprete dello strumento a sei corde. Metteranno in musica un percorso attraverso i capolavori della storia del tango argentino.

Lo spirito del tango illumina la Gallura, nella vertiginosa performance del musicista e compositore Furia, formatosi sulla fisarmonica e poi sul clarinetto, per approdare poi allo strumento iconico del “pensiero triste che si balla” grazie ai grandi maestri argentini, primo fra tutti Astor Piazzolla, in duo con il chitarrista Deiana. Sarà un excursus nel Novecento – da “Nostalgias”di Juan Carlos Cobian a “Un Placer” di Vicente Romeo per un omaggio agli artisti che hanno saputo declinare, ciascuno a suo modo, le molteplici sfaccettature della musica che accompagna il popolare ballo nato per le vie di Buenos Aires, per tradurre in canto le sensazioni e i pensieri e fare della passione poesia.

Tra gli altri il grande bandoneonista e compositore Anselmo Aieta e l’interprete dello strumento a mantice, oltre che compositore e direttore d’orchestra Pedro Laurenz, e ancora Juan Carlos Cobian, autori di brani come “Mariposita” e “Los Mareados”, l’incantevole “Palomita Blanca” e l’indimenticabile “Milonga de mis amores”. E poi la stupenda “Milonga del Angél” firmata da Astor Piazzolla e l’emblematica “La Ultima Curda” di Aníbal Troilo, e pure “El Choclo” di Angel Villoldo oltre alla celeberrima “El día que me quieras” di Carlos Gardel –proiezione del desiderio, o meglio di un sogno d’amore.

”L’atmosfera è quella del fascino e della sensualità del tango — fanno sapere dalla Scuola civica, impegnata nell’organizzazione — con una preziosa antologia di pezzi capaci di mettere in risalto il timbro e le dinamiche, differenti e complementari, della chitarra e del bandoneón, strumento simbolo di una musica che incarna il fuoco della passione e la feroce nostalgia, tra melodie struggenti e accordi vibranti. Dopo la prima serata con “I suoni del vento e del mare” di Mauro Mibelli, Luigi Lai e Free Folks, vogliamo proporre appuntamenti eterogenei. Proseguiamo sabato 11 e domenica 12 con la Buzzing jars ensemble e Chorus in corde».«La nostra scuola civica di musica propone anche quest’anno la sua rassegna concertistica d’autunno – commenta l’assessore comunale alla Cultura Sabrina Serra —. Accompagniamo l’inizio del nuovo anno didattico con questi concerti nei quali si esibiranno ottimi musicisti. Invitiamo tutti a partecipare, per trascorrere un po’ di tempo insieme e accompagnati dalla buona musica”.

