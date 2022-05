Una nuova compagnia aerea sceglie Olbia.

Un’altra compagnia aerea sceglie l’aeroporto di Olbia. E’ atterrato ieri il primo aereo di Jet.com & Jet2holiday con 114 passeggeri a bordo provenienti da Manchester.

Il volo è stato accolto dal team marketing Geasar che ha ricreato per i turisti appena sbarcati una serie di attività sportive da praticare in Gallura e in Sardegna come trekking, yoga, kayak e arrampicata. La scalo con Manchester con la compagnia aerea Jet2.com sarà attivo fino al 16 ottobre, con una frequenza alla settimana e 2 voli a partire dal 23 luglio nei giorni di sabato e domenica.

La compagnia ha deciso di puntare sull’aeroporto gallurese anche con il nuovo collegamento con Londra Stansted che sarà attivato dal 15 maggio al 16 Ottobre con frequenza settimanale.