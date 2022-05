La guerra delle insegne a Olbia.

La guerra delle insegne si è trasformata in una guerra fredda. Sono passati 4 mesi da quando numerosi imprenditori di Olbia hanno ricevuto le stangate da parte del Comune per il pagamento delle loro affissioni pubblicitarie dei loro esercizi.

Allora avevano deciso di eliminare o oscurare dalle facciate le loro denominazioni, come segno di protesta contro i rincari. Tutt’ora quelle insegne non ci sono più e tanti ormai sembrano essersi abituati a quello skyline buio della zona industriale. Ma quelle affissioni non ritorneranno più sui negozi, a meno che il Comune non si decida a rivedere le tariffe, che sono aumentate fino al 500%. “La questione è ancora aperta – dichiara il commercialista Gavino Murrighile e proprietario del Delta Center – e siamo in attesa che il sindaco di Olbia riveda la sua posizione, che sembra ferma, purtroppo. Vedremo nel prossimo bilancio, quando si renderanno conto che ci saranno soldi in meno nelle loro casse, magari si decideranno di rivedere le tariffe”.

Tariffe rincarate dai 2mila agli 11 mila per le piccole imprese. “Purtroppo l’unica soluzione è stata quella di ridurle sotto i cinque metri e non pagare – dichiara il direttore di Confcommercio Nino Seu -. Lo abbiamo ribadito nella riunione che tempo fa abbiamo fatto con i commercianti e lo ribadisco ancora oggi che questa decisione è stata ingiusta e purtroppo non è cambiato nulla da allora perché non è stata rivista la tariffa”.

Ancora oggi, numerose sono le aziende che hanno deciso di rinunciare alla loro pubblicità, lasciando perfino soltanto le iniziali del loro cognome. Insegne riadattate per rientrare nelle dimensioni idonee o ancora totalmente rimosse. “I clienti olbiesi mi richiedono ormai insegne più piccole, sotto i 5 metri – dichiara Domenico Guddelmoni, proprietario dell’azienda pubblicitaria di Olbia Neon Tecno Sarda -, purtroppo non è cambiato niente e chi aveva deciso di toglierle le ha rimosse”.