Hell Raton ancora giudice a X Factor.

C’è grande attesa per il talent X Factor 15, che andrà in onda il 16 settembre su Sky. Confermato anche il rapper di Olbia Hell Raton, che anche in questa edizione vestirà i panni del giudice assieme a Emma, Manuel Agnelli e Mika.

Sarà un’edizione diversa quella di quest’anno. Il rapper olbiese, come gli

altri artisti giudici, non avranno più una categoria tradizionale in

cui saranno collocati gli aspiranti cantanti. Infatti, le 4 squadre saranno valutate soltanto in base al loro percorso e al loro progetto musicale per essere portati ai live o alla vittoria. Questo format, considerato rivoluzionario, sarà l’unico al mondo ad abolire le categorie suddivise per età o per genere.

