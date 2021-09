I contagi a Olbia.

Scende ancora il numero dei positivi a Olbia. Sono 169 i casi di coronavirus nel comune della Gallura. A comunicarlo il sindaco Settimo Nizzi questo pomeriggio.

Tuttavia, non accennano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva. “Sono 6 su 6 i posti occupati, mentre 16 persone su 20 si trovano nel reparto ordinario – dichiara -. Dei 16 per fortuna solo 4 persone sono di Olbia. Domani sapremo se siamo bianchi, con la speranza di non finire in zona gialla”.

Agosto è stato anche il mese in cui gli hub vaccinali della Gallura, Olbia compresa, hanno registrato un numero più basso di dosi somministrate. “Forse perché tanti hanno rimandato a settembre – dichiara il sindaco -, l’importante è che ci vacciniamo perché se dalle indiscrezioni ci sarà una stretta ancora più rigida sul green pass sarà un problema serio e chi dovrà lavorare dovrà essere vaccinato. Vi ricordo ancora che con la vaccinazione c’è una riduzione di sintomi e delle ospedalizzazioni”. Venerdì ci sarà 10 open day dalle 8 alle 22, dove ci si potrà recare all’hub di Olbia anche senza prenotazione. Ci sarà una task force per sopperire a eccedenze di richieste.

