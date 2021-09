Lo yacht Alfa Nero arriva a Olbia.

Non è la prima volta che fa il suo arrivo a Olbia, ma il mega yacht Alfa Nero, considerato tra i più lussuosi al mondo, stupisce sempre. Attualmente si trova ormeggiato ad Olbia e, come dalla foto di Filippo Sanna, con una lunghezza di 82 metri per 14 di larghezza, è veramente difficile non notarlo tra gli altri. Costruito nel 2007 è di proprietà del miliardario russo Andrey Guryev, ed il suo valore è stimato in circa 150 milioni di euro.

Non è dato sapere chi ci sia a bordo, ma c’è più di una probabilità che ci siano la star Beyoncè e il marito Jay-Z: i due infatti sono stati avvistati pochi giorni fa a Capri scendere proprio dall’Alfa Nero.

Il mega yacht può ospitare 12 persone e fino a 26 membri dell’equipaggio ed è dotato di tutti i conforti: una palestra, un centro benessere e una suite principale che è composta anche da un ufficio privato, una cabina armadio, un bagno idromassaggio ed un patio riservato che dà all’esterno. Particolare anche la piscina che, tramite un sistema pneumatico che alza il fondale, può essere trasformata in una sala da ballo o un eliporto.

