Il nuovo libro di Enrica Azara.

Da Arzachena l’autrice Enrica Azara arriva con il suo nuovo romanzo “Una degna vita: volontà e destino”. Il libro è un intenso racconto sul senso vero e fondamentale di un’esistenza vissuta a pieno, che non sia, dunque, solo lo scorrere di giorni riempiti di avvenimenti.

Il romanzo racconta della consapevolezza di aggiungere tasselli importanti, anche nella quotidianità, a costruire qualcosa che valga la pena, a cominciare dai rapporti umani e familiari, fondamentali affinché le giornate possano essere ricordate come parte fondamentale di sé. Con la sua vibrante prosa, l’autrice emoziona e crea una lettura esortativa, affinché anche noi possiamo diventare capaci di dare un profondo significato ai nostri giorni.

“La donna lo guarda con orgoglio, non gli ha mai chiesto niente di quello che avrebbe dovuto fare o non fare, non gli ha mai chiesto niente. Ed ora è orgogliosa di lui. Carlo è contento per suo padre, un grande lavoratore che col tempo e con tantissimi sacrifici sta realizzando i suoi sogni, questa è la cosa importante, avere un sogno e perseguirlo con costanza, entusiasmo e passione. Anche per lui sarà così”

Enrica Azara è nata nel 1966 ad Arzachena, dove rvive. Si è diplomata nel 1985 al Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa” di Arzachena. Ha frequentato la facoltà di Scienze naturali dell’Università di Sassari. Ha pubblicato per il Gruppo Albatros Il Filo “Sai anche quello che non ricordi” (2021).