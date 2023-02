Un giovane cinghiale ferito a Padule, La Maddalena.

Un giovane cinghiale ferito a una zampa sosta da giorni nel quartiere Padule, a La Maddalena. Non è possibile stabilire cosa lo abbia ferito, ma zoppica con la zampa posteriore di sinistra, visibilmente ferita.

Le reazioni degli abitanti del quartiere sono diverse, ma prevalgono le persone che vorrebbero salvarlo. La difficoltà di chi vorrebbe aiutarlo sta nel fatto che a La Maddalena, pur essendo inclusa nel parco naturale dell’omonimo Arcipelago, sia difficile trovare un servizio che si occupi della fauna selvatica con pronto intervento – non previsto -. Nelle more di un servizio specifico, sono stati allertati i barracelli locali.

L’animale, ormai conosciuto come “Cinghialetto Padule“, rischia di essere abbattuto. La normativa sul contenimento della peste suina – decreto legge n.9/2022 – prevede l’abbattimento per i cinghiali vittime di incidenti stradali. Nell’incertezza della causa del ferimento del giovane “Padule“, la speranza degli abitanti del quartiere è che dopo tanta sofferenza al cucciolo siano concesse le cure e un riscatto, magari come mascotte del quartiere, con i dovuti accorgimenti per la sicurezza di abitanti e automobilisti.

Il cinghialetto Padule