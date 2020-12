Ancora nessuna proroga ufficiale per Tirrenia, a rischio la tratta di Olbia

Collegamenti con la Sardegna a rischio.

Scadrà domani 3 dicembre il termine concesso da Tirrenia e Moby per i collegamenti con la Sardegna e al momento non è arrivata ancora nessuna decisione ufficiale del Ministero dei Trasporti per garantire la continuità territoriale marittima.

A rischio ci sono i collegamenti tra Genova-Olbia-Arbatax, Napoli e Cagliari, Cagliari e Palermo, nonché il Civitavecchia-Arbatax e Cagliari. I sindaci dell’Ogliastra intanto hanno scritto alla ministra dei Trasporti Paola de Micheli per chiedere una proroga almeno fino all’autunno del prossimo anno e la garanzia della pubblicazione di un bando in tempi brevi.

Dal canto suo la ministra De Micheli ha fatto sapere la sua intenzione di prorogare la convenzione fino al 28 febbraio e di voler indire una nuova gara entro la fine dell’anno che avrà validità dal mese di marzo in poi. Ma una comunicazione formale ancora non c’è e per una convenzione scaduta ancora a luglio la società chiede risposte certe.

