Le domande dal 4 dicembre.

E’ stato pubblicato l’avviso a sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno economico di micro, piccole, medie e grandi imprese del settore vitivinicolo, quali cantine e vigne in Sardegna.

“Un aiuto significativo al settore vitivinicolo segnato dall’emergenza coronavirus, al fine di evitare il licenziamento del personale impiegato nel comparto e quindi sostenere le aziende in un periodo di crollo del mercato dovuto all’eccesso di prodotto per l’annata 2020 – commenta l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda – . Il brusco calo di commercializzazione dei vini connessa al sistema turistico e agroalimentare rischia di aprire una crisi profonda per tutto il settore produttivo. La Regione pertanto, con un finanziamento di un milione di euro – approvato con delibera di Giunta di concerto con l’Assessorato all’Agricoltura – sostiene il comparto vitivinicolo che in Sardegna rappresenta un’eccellenza nel mondo”.

L’intervento si colloca nel quadro delle azioni previste dalla Legge regionale 22 del 23 luglio 2020 a sostegno del sistema economico della Sardegna e salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza coronavirus. La presentazione delle domande potrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it a partire dalle ore 10 del 4 dicembre 2020 ed entro e non oltre le ore 23.59 del 18 dicembre 2020. L’ordine cronologico di invio telematico delle domande costituisce unico elemento di priorità nell’assegnazione dell’Aiuto.

(Visited 72 times, 100 visits today)