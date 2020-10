Quando l’economia in crisi presta il fianco all’azzardo. Siti illegali: come riconoscerli

Come riconoscere i siti illegali e ripararsi da eventuali truffe.

Con le nuove restrizioni anche le sale gioco e sale bingo sono state chiuse. Gli abitué trovandosi spiazzati si riversano sull’online. Tuttavia nel mare magnum del web non tutte le proposte sono “affidabili” e non sempre gli operatori o le piattaforme agiscono nel rispetto delle regole vigenti. Succede quindi che neofiti dell’online o non avvezzi incappino in siti che non hanno adottato le disposizioni previste dalle normative del settore.

Ecco che il pericolo si fa concreto: il rischio di incappare in form da compilare che poi si “appropriano” dei dati sensibili è dietro l’angolo. Ma non sono solo questi i pericoli: per quanto viga il controllo sulle piattaforme, ne nascono di nuove ogni giorno, e tra queste è possibile finire involontariamente su siti che utilizzano non solo i nostri dati ma anche le quote giocate a fine di riciclaggio.

Come del resto ci mostra una ricerca dedicata al settore: “A fronte di circa 400 siti legali che operano in Italia con regolare concessione statale, solo nel solo 2018 ne sono stati bloccati 1.042 illegali, con oltre 260 milioni di tentativi di accesso. Se prendiamo in considerazione il quinquennio 2014-2018 i siti irregolari inibiti sono stati circa 3.300″. (Fonte “Avviso Pubblico” – il gioco d’azzardo ai tempi del Coronavirus).

Quindi che si può fare? Come si possono arginare certi pericoli?

Non sono molti gli accorgimenti da adottare, consultando Betnero.it, quale sito autorizzato, abbiamo verificato alcuni degli elementi più importanti che non possono mancare, ovvero:

Sul sito di gaming è presente un filtro per l’accesso dei minori;

Sulla Home Page troviamo il link diretto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Abbiamo verificato che la percentuale di vincite non sia difforme da quella stabilita per legge.

Sulla piattaforma è presente una sezione dedicata al gioco responsabile.

Come vedete sono poche, tuttavia necessarie, le accortezze che possono mettere i giocatori in salvo da truffe.

