I lavori nella zona industriale di Olbia.

Avranno inizio oggi, con l’allestimento del cantiere, i lavori di messa in sicurezza della viabilità dell’agglomerato industriale consortile di Olbia, finanziati dalla Regione per un importo a base di gara di 706.551 euro e aggiudicati per 447.264 euro.

Le opere da eseguire in trenta giorni dalla data di consegna prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale nelle seguenti strade: via Angola, via Mincio tratto nord, via Madagascar e traverse, viale Italia e relative rotatorie, rotonda Europa e rampe di collegamento. Verrà anche rifatta la segnaletica orizzontale, ormai scarsamente visibile.

In attesa di un ulteriore finanziamento regionale, che avrà come oggetto la manutenzione e la messa in sicurezza dell’intera rete viaria dell’agglomerato, il Cipnes Gallura aveva richiesto da circa due anni di poter utilizzare economie di spesa finalizzate proprio a interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità, fortemente degradata per l’intenso traffico dei veicoli pesanti in entrata e in uscita dai porti, causa di disagi e incidenti.

