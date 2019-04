I distributori più economici a Olbia.

Prezzi dei carburanti in aumento, che sfiorano i due euro al litro per la benzina in alcune città italiane. Quando fare il pieno costa caro, allora è bene risparmiare, informandosi quali sono i distributori più economici di Olbia.

Sul sito prezzibenzina.it è presente la mappatura dei distributori localizzati in zona. Anche per Olbia fornisce una classifica dove fare carburante e spendere meno.

A dominare la top tre è TotalErg, sulla SS125 direzione Nord, dove si spende 1,551 euro al litro. In seconda posizione c’è sempre un distributore della TotalErg, in viale Italia (zona industriale) dove la benzina costa 1,579 euro al litro. Al terzo posto la Esso di viale Aldo Moro, dove il prezzo del carburante è di circa 1,589 euro al litro. Gli stessi prezzi li propone anche IP di via Santa Lucia e Tangenziale ovest (dove è in promozione), la Eni di via dei Lidi e la Esso di via Genova.

(Visited 1.415 times, 1.419 visits today)