Lavoro per la stagione estiva 2019.

L’estate è alle porte ed è il momento giusto per cercare un lavoro stagionale. A Olbia e in Gallura, con l’arrivo di migliaia di turisti, cresce l’offerta di lavoro nei mesi centrali dell’estate, da giugno sino a settembre.

Abbiamo selezioni alcune delle offerte di lavoro presenti nei maggiori siti che offrono lavoro a Olbia e in Gallura:

Ristorante in zona San Teodoro Capo Coda Cavallo, cerca per i mesi di luglio e agosto 2019 la figura di Commis di Cucina da inserire nel proprio organico. Inviare CV completo di FOTO alla mail staff.cc.olbia@gmail.com

L’azienda Liser snc cerca un autista per attività di noleggio con conducente, residente possibilmente a Olbia. L’azienda TEMPOR S.P.A ricerca per azienda cliente un/a addetto/a alle pulizie a San Teodoro.

L’azienda Samarcanda seleziona ambosessi da inserire in villaggi turistici in Gallura per la stagione estiva. Le posizioni offerte nel settore SPORT.

Ligabue SpA, azienda leader nel mercato del catering seleziona un cassiere/banconiere per il bar del terminal del porto di Olbia, inviare il CV a ligabue@ligabue.it.

Scenari srl, società di ricerche di mercato, è alla ricerca di rilevatori a bordo nave presso il porto di Palau, inviare il CV a cpiolbia.ido@aspalsardegna.it GestHotel srl Resort nel Nord Sardegna ricerca: 1 Receptionst SPA da Aprile a Ottobre.

Hotel 4 stelle sito in Costa Smeralda ricerca n. 2 figure professionali: 1 receptionist per turni giornalieri; 1 receptionist turnante , disponibile a coprire un turno di notte a settimana, preferibilmente maschio. Si richiede la conoscenza della lingua tedesca. Per un colloquio conoscitivo chiamare il num. 3475722130 Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi

L’azienda Nova Servizi Srls cerca personale qualificato, in particolare musicisti e cantanti per piano bar, per la stagione lavorativa 2019 presso una struttura alberghiera in Gallura, Sardegna. Inviare il proprio cv, specificando per il ruolo di musicista/piano bar, all’indirizzo mail: novaservizisrls@gmail.com

Cercasi personale per stagione estiva, le figure richieste sono:

2 segretarie e 1 operaio munito di patente B. Requisiti fondamentali : massima serietà e professionalità. Zona di lavoro Olbia

Contatti : Deiana Spazzacamini – tel 3283515972

Questi sono alcuni dei tanti annunci di lavoro per la stagione estiva. Gli annunci sono consultabili sul sito Sardegna Lavoro, Subito.it, Indeed.it, Infojobs.it, kijiji.it, .bakeca.it





