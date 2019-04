L’oratorio parrocchiale di San Teodoro.

Procedono di buona lena i lavori per l’oratorio della parrocchia di San Teodoro. Nei giorni scorsi è stata effettuata la gettata in cemento per il campetto, così che il progetto finanziato con i fondi raccolti dalla vendita del cd “Sotto il sole di San Teodoro” inizia a prendere forma.

“Con la buona volontà di tutti e la benedizione di Dio – ha dichiarato il parroco don Alessandro Cossu – a giugno inaugureremo l’oratorio intitolato a don Francesco Pala”. Con qualche volontario in più che dia una mano l’opera potrebbe essere completata anche più velocemente.

Manca ancora da ordinare e posizionare la rete, i lampioni della luce e diverse rifiniture. Insieme ai materiali servono anche persone volenterose che si occupino dei lavori da fabbro, di muratura e di falegnameria.

“L’oratorio sarà un luogo sano e gioioso per tutti i ragazzi e le ragazze che interesserà tutta la comunità – conclude don Cossu – Un luogo dove vengono messi insieme gli ingredienti per la crescita globale di un ragazzo”.















