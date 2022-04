Prestiti personali: come scegliere il migliore per le proprie esigenze

Grazie ai prestiti personali è possibile ottenere somme di denaro con le quali poter fronteggiare bisogni di liquidità o spese di vario genere. Questa tipologia di finanziamento è molto diffusa in Italia e può essere richiesta sia online che fisicamente tramite una filiale.

Vediamo, quindi, tutte le caratteristiche dei prestiti personali e come scegliere il più adatto alle proprie esigenze.

Le principali caratteristiche dei prestiti personali

I prestiti personali consentono di ottenere una somma prefissata che può essere restituita tramite un preciso piano di ammortamento con rate prestabilite e costanti.

All’interno di un prestito personale vengono anche previste delle quote riferite a interessi calcolati in base a un tasso fisso. Chi richiede questo tipo di finanziamento può rivolgersi a servizi online o presentare domanda direttamente in banca. Bisogna sottolineare che non è necessario dichiarare la finalità della richiesta.

Una caratteristica molto importante da ricordare sui prestiti personali è il loro non essere subordinati a garanzie reali. Questo vuol dire che non serve avviare ipoteche su beni di proprietà del richiedente. In alcuni casi, però, gli istituti di credito che erogano la cifra si tutelano attraverso degli strumenti come la cambializzazione delle rate o la presenza della firma di un garante che garantisca la restituzione totale della cifra.

Queste tipologia di misure non sono sempre presenti, ma cambiano in base ai diversi istituti bancari che si tutelano in presenza di soggetti che non posseggono una reddito elevato.

Chi può richiedere un prestito personale?

Per richiedere un prestito personale bisogna possedere dei precisi requisiti, ovvero: avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni; essere residenti in Italia; avere possibilità di rimborso dimostrabile tramite busta paga, dichiarazione dei redditi o cedolino pensionistico.



Per quanto concerne la somma richiesta, quest’ultima non può essere maggiore di trentamila euro. La restituzione della somma, invece, può avvenire a partire dall’anno successivo alla richiesta e non oltre i dieci. Inoltre, le rate calcolate sono costanti e includono gli interessi. Questo vuol dire che già dalla richiesta è possibile conoscere la somma mensile dovuta dal richiedente.

Come si richiede un prestito personale

I prestiti personali vengono erogati da banche e società finanziarie che permettono anche di effettuare la richiesta direttamente online. Dopo aver scelto il prestito più adatto alle proprie esigenze va effettuata la richiesta formale tramite la compilazione di un modulo online o recandosi direttamente nella sede fisica. Successivamente, l’istituto farà partire una fase di valutazione della solvibilità del cliente.



Superata con esito positivo questa fase, viene redatto un contratto e le somme verranno caricate sul conto del richiedente.

La differenza tra prestito personale e finalizzato

Quando si tratta il tema dei prestiti personali è importante effettuare una distinzione con quelli finalizzati. Nel primo caso ci riferiamo a un prestito erogato al cliente che può farne libero uso senza doverne dichiarare la motivazione.



Il prestito finalizzato, invece, prevede la dichiarazione dello scopo preciso per il quale la somma verrà spesa. L’uso del prestito, in questo caso, è vincolato.

Come scegliere il prestito più adatto ai propri bisogni

Nella scelta di un prestito occorre valutare diversi aspetti e bisogna anche confrontare i diversi prodotti finanziari disponibili sul mercato. Partendo da questi aspetti si andrà a scegliere il prestito che propone le condizioni più vantaggiose per le proprie necessità.

Elementi molto importanti di cui tener conto sono il tasso di interesse, il taeg, oneri accessori, spese di avvio e di assicurazione.

Convenienza di cercare il prestito online

Uno dei vantaggi più evidenti di cercare un prestito online è la possibilità di effettuare, in tempo reale, una simulazione del prestito e il calcolo della rata.

Molti istituti presenti online consentono gratuitamente di effettuare simulazioni. Inoltre, molto utili, a tal fine, sono le piattaforme di comparazione che consentono di effettuare il calcolo della rata del prestito, quello degli interessi e delle spese accessorie legate alla richiesta di finanziamento.

Grazie a queste soluzioni di comparazione online, chi ha intenzione di richiedere un prestito personale ha la possibilità di trovare facilmente il miglior prestito sia in termini di condizioni economiche che di soddisfacimento dei bisogni personali.

Fondamentale quando si richiede un prestito è, oltre ad avere la sicurezza di rivolgersi a istituti bancari affidabili, la possibilità di risparmiare sulle rate da restituire a chi eroga la somma ricevuta.

Infine, un grande vantaggio è l’opportunità di poter filtrare la ricerca personalizzandola in base alle proprie esigenze specifiche e individuando, sin da subito, le soluzioni più adatte e vantaggiose.