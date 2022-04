Un boato a Pittulongu.

Grande spavento a Pittulongu per un boato, percepito, intorno alle 16, dai residenti della frazione.

“Abbiamo sentito come qualcosa che somigliava all’esplosione di una bombola”, raccontano gli abitanti, che hanno lanciato l’allarme sui social. Ma sono sconosciute le cause dell’esplosione, poiché non si segnalano interventi in zona.