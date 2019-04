Il corso martedì 23 aprile.

All’apparenza impastare e sfornare i prodotti alimentari più importanti, e gustati, della Dieta Mediterranea, parrebbe semplice ma è esattamente il contrario. Soprattutto per tutti i professionisti dell’“Arte bianca”, panificatori, pizzaioli e mastri dolciari, che, ogni giorno, cuociono e portano sulle tavole di tutta la Gallura i prodotti più morbidi, gustosi, ricercati e conosciuti.

Per supportare tutte le attività produttive che si occupano di prodotti da forno a conoscere meglio il micromondo che genera le fermentazioni e la maturazioni degli impasti, comprese la chimica e la biologia che trasforma le farine e i lieviti in pane, pizza e dolci, Confartigianato Imprese Gallura, in collaborazione con l’Associazione Pizzaker’s Shool, e l’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina, ha organizzato un percorso di approfondimento e specializzazione tecnico scientifica per i maestri dell’impasto e del forno

Dalle 9 alle 14, martedì 23 aprile prossino, presso la Sala Riunioni di Confartigianato Gallura in via Sangallo 67 a Olbia, per 5 ore, i professionisti conosceranno meglio le funzioni di zuccheri, proteine, maturazione degli impasti, enzimi nelle farine, lieviti e lactobacilli e di lievito madre con l’obiettivo di essere sempre più coscienti nell’uso degli elementi di base, per proporre ai clienti prodotti più sani e adatti a tutte le diete.

La lezione, che verrà aperta dai saluti del presidente di Confartigianato Gallura, Giacomo Meloni e del segretario provinciale di Confartigianato, Federico Fadda, verrà svolta dalla biologa Manuela Derosas.

Considerato l’alto numero di richieste, Confartigianato invita gli interessati a comunicare, alla mail info@confartigianatogallura.com o al numero 3488126625 o al fisso 0789595079, la propria partecipazione al fine di avere un posto riservato.

Con questa iniziativa, Confartigianato Gallura offrirà un supporto concreto sul territorio a tutte le imprese e ai professionisti che vogliono crescere, essere aggiornati e proporre pane, pasta, dolci e focacce meno “pesanti” e più nutrienti.

(Visited 70 times, 73 visits today)