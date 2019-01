Le richieste di Confartigianato Gallura.

Gli artigiani di Confartigianato Gallura chiedono interventi urgenti su formazione, infrastrutture, burocrazia,

urbanistica e turismo.

La voce arriva da 5.700 aziende e circa 10mila occupati. Sono questi i numeri

dell’artigianato gallurese che rappresenta una delle forze economiche della Sardegna e che esigerà impegni concreti dai candidati

Governatori e consiglieri alle prossime elezioni regionali.

Proprio in vista delle consultazioni elettorali di fine febbraio,

a Olbia durante un’assemblea organizzata da Confartigianato

Imprese Sardegna e Confartigianato Gallura, una rappresentanza di

artigiani del nord est dell’Isola, hanno discusso di credito, competitività, burocrazia, lavoro e formazione, territorio e ambiente, infrastrutture, riforma dell’Artigianato, trasporti ed energia.

Su questi argomenti, territoriali e regionali, gli imprenditori hanno

definito le priorità artigiane da sottoporre ai candidati in vista del

rinnovo del Consiglio regionale attraverso il “Rating Sardegna

2019-2023”, il sistema di valutazione degli impegni della Politica nei

confronti delle imprese artigiane.

“Il futuro presidente e i futuri consiglieri devono capire che è

necessario ripartire dalle piccole imprese che rappresentano il 99,4%

del tessuto produttivo e danno lavoro al 65,3% degli occupati – ha

commentato Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Gallura – per questo saremo noi imprenditori galluresi che, a breve, presenteremo il

programma ai candidati e non viceversa. Sarà il sistema produttivo

delle piccole imprese del nord est a indicare, in modo chiaro e

verificabile, le azioni da perseguire per uno sviluppo reale e

concreto del settore”.

