Sardegna: volano i canoni degli affitti, stabili i prezzi delle compravendite

I dati della ricerca.

E’ un buon momento per il mercato immobiliare della Sardegna, che fa registrare percentuali in crescita soprattutto sul fronte delle locazioni. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale sardo, il valore degli immobili in affitto è aumentato del 5%, mentre l’oscillazione per le abitazioni in vendita, pur essendo stata positiva, non ha superato il punto percentuale (+0,9%).

Il prezzo medio per comprare casa in Sardegna, a settembre 2019, è di 1.949 euro al metro quadro, mentre il prezzo per l’affitto ha raggiunto gli 8,21 euro al metro quadro.

Guardando ai capoluoghi di provincia, tutte e quattro le principali città dell’isola fanno registrare valori positivi nelle compravendite. Bene in particolare Oristano (+5,3% in tre mesi) dove il prezzo medio al metro quadro per le case in vendita è di 1.459 euro. Si aggira intorno ai 1.200 euro/mq il costo delle abitazioni in vendita a Nuoro e Sassari, che registrano oscillazioni positive rispettivamente del +2 e del +1,9% rispetto allo scorso giugno. La crescita meno rilevante è quella di Cagliari (+0,3%), che con 2.131 euro/mq si conferma comunque la città più cara in regione.

Per quanto riguarda gli affitti, il terzo trimestre del 2019 ha visto crescere i canoni di locazione a Cagliari (+6,5%) e Oristano (+9,5%). Un vero exploit per quest’ultima, i cui prezzi restano comunque lontani da quelli del capoluogo regionale: per affittare un trilocale da 80 mq a Cagliari servono in media 742 euro, mentre ne bastano 536 a Oristano. Sassari perde 1,7 punti percentuali a livello trimestrale; segue Nuoro che in tre mesi vede calare i prezzi delle case in affitto del 2,6%. Qui i locatori chiedono in media 5,66 euro al metro quadro, rendendo Nuoro l’unico capoluogo di provincia sardo con un prezzo al metro quadro inferiore a 6 euro.

