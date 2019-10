Possibili disagi al traffico.

Resta ancora chiuso il tratto di strada sotto il cavalcavia che da via Roma porta verso il quartiere Poltu Cuadu a Olbia. L’intervento di una squadra dei vigili del fuoco è stato immediato nella giornata di sabato. Ma il traffico è ancora deviato verso la sopraelevata.

Infatti, il distacco di qualche piccola parte in cemento armato dal cornicione del ponte, segnalato da alcuni cittadini di passaggio, sta rendendo necessaria una verifica di un gruppo di tecnici per scongiurare pericoli per la staticità dell’intera struttura.

La caduta di calcinacci dal ponte ha fatto scattare l’allarme dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia locale di Olbia che hanno deciso per la chiusura del tratto. La messa in sicurezza del ponte dovrebbe esser fatta entro qualche giorno. Sono previsti disagi al traffico, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Non è ancora chiaro quando il tratto potrebbe essere riaperto al traffico.

(Visited 79 times, 79 visits today)