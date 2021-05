Le foto della super Luna in Gallura.

Uno spettacolo senza precedenti quello che ci ha regalato la super Luna, detta anche dei Fiori, che maestosa e piena si è mostrata ieri notte in tutto il suo splendore. E’ la terza di quest’anno, la più grande, luminosa e rossa, perché in fase di plenilunio e al perigeo, cioè più vicina alla Terra.

Tutti, quindi, col naso all’insù per godersi lo spettacolo e catturarlo con uno scatto. Anche in Gallura l’atmosfera di mare e i panorami mozzafiato illuminati dalla super Luna hanno regalato magnifici scatti. Come quello di Marinella Debidda, con la luna che sbuca timida dietri l’isola di Molara illuminandola, o quella di roby17bg, con una Luna accesa che illumina il mare di Pittulongu. O quella di fabiopresutti_naturephotos che fa da lampione sull’Arcipelago de La Maddalena.

Una superLuna che ci ha ammaliato e che per rivederla dovremmo aspettare al prossimo dicembre 2021.

credit: fabiopresutti_naturephotos (instagram)

credit: roby17bg (instagram)

credit: Marinella Debidda (facebook)



credit: davide_ortu_photography

