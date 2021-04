Il meteo in Gallura.

Temperatura in picchiata tra mercoledì e giovedì, dove la colonnina di mercurio in Gallura registrerà una minima di pochi gradi sopra lo zero. A causa delle gelate, previste nella notte fino a domani mattina, la protezione civile ha lanciato un’allerta meteo. A far calare le temperature è una massa di aria secca artica, che interesserà anche l’Isola durante le ore notturne e del primo mattino.

Questa situazione meteorologica porterà però temperature più primaverili, con un rialzo termico sia della massima che della minima. Questa situazione di cielo sereno durerà pochissimo, perché sabato e domenica arriveranno le piogge. A Olbia, domani ci sarà una giornata soleggiata, con temperature massime leggermente più basse della media, ovvero 16 gradi. La notte registrerà una temperatura invernale, già da oggi la minima percepita è di soli 3 gradi.

Questo lieve assaggio invernale investirà anche altre località. A Tempio farà decisamente freddo stanotte, con -3 gradi la minima. Anche la giornata di giovedì sarà decisamente sotto la media stagionale, con 13 gradi per la massima e -1 per la minima. Il sole accompagnerà le giornate fino a venerdì, quando il rialzo delle temperature sarà però accompagnato da piogge. Le massime del sabato e la domenica a Tempio saranno di 20 gradi, così come a Olbia.

Situazione analoga anche nel resto della Gallura. Anche ad Arzachena giovedì e venerdì ci sarà una breve tregua di sole e un lieve tepore primaverile. La massima, sarà tra i 16 e i 18, un po’ sotto la media stagionale. La minima, decisamente polare, si alzerà tra venerdì e domenica, anche se il week end sarà piovoso anche nel Comune. A La Maddalena, l’unica gionata di sole sarà prevista giovedì, con una temperatura di 15 gradi e di 7 per la minima. Da venerdì è previsto un peggioramento, con cielo coperto.

(Visited 255 times, 255 visits today)