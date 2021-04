Ad Aglientu non vogliono arrendersi nelle ricerche della scomparsa della signora Silvana Gandola, oggi in campo con una squadra di volontari anche il sindaco Antonio Tirotto.

A dieci giorni dalla presunta scomparsa, ancora ingente lo spiegamento di forze nella campagna di ricerche, anche stamattina si sono dati appuntamento alla Chiesetta di San Silverio tutti i volontari e le forze dell’ordine in campo, sono state battute e ribattute piste ed anfratti della macchia mediterranea, vista la mareggiata è stata perulstrata nuovamente l’intero tratto di costa.

“Ce la si mette proprio tutta – commenta il primo cittadino – sia le autorità che la comunità di Aglientu non vogliono accettare l’idea che una persona si possa essere smarrita in un così paradisiaco angolo. Tantissimo l’impegno, la troveremo. Un immenso ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine ed ai Volontari in campo, dalla Forestale ai Carabinieri, alla Polizia Municipale, ai Barracelli, ai Vigili del fuoco alla Protezione Civile ai Cacciatori al Parco di Portobello di Gallura, se la signora è ancora qui la troveremo per la nostra pace e per quella della sua famiglia“.

