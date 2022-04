Il Trenino Verde sui luoghi del “Muto di Gallura”.

Sull’onda del successo del film “Il muto di Gallura”, quest’anno, la Pasquetta sarà l’occasione per una inedita giornata in Trenino Verde, proprio nel territorio dove la faida è avvenuta ed in cui il film è stato girato. Si viaggerà sulle bellissime carrozze Breda degli anni 30’, con gli interni in legno.

Saranno trainate dal vecchio locomotore degli anni ’50, lungo 11 chilometri di binari che si dipanano tra boschi e mammelloni granitici. L’autarchica Gallura, punteggiata di stazzi e cussorgie, dove Fabrizio De André compose moltissimi dei suoi brani più celebri, potrà essere percorsa con due viaggi differenti, nella stessa giornata. Partire da Luras alle 10, per ritornarci alle 16:10, per visitare Tempio Pausania. Oppure partire da Tempio Pausania alle 9, per tornarci alle 17, e visitare Calangianus e Luras.

Due esperienze con accenti differenti, ma entrambe caratterizzate dai sapori di Gallura. A partire dal Museo etnografico Galluras, con la sala dedicata a “S’Accabbadora”, sino ai laboratori della “Arte Sughero” a Calangianus, sono vari gli operatori del territorio coinvolti dal tour operator che organizza le attività.

Per accontentare i tantissimi che chiedono di viaggiare in Trenino Verde, queste due attività speciali saranno replicate ancora i festivi 25 aprile e 1° maggio, ma anche nelle domeniche 15 e 29 maggio. Maggiori informazioni sono disponibili su www.sardegnatreninoverde.com , ma potrete anche scrivere a info@sardegnatreninoverde.com o contattare i numeri (345/3450125 e 338/4592082).