L’influencer Alessandro Marras alla scoperta dei tesori di Golfo Aranci

Un viaggio tra i tesori di Golfo Aranci.

Il Comune di Golfo Aranci, nell’ambito del progetto di valorizzazione territoriale “Golfo Aranci Mon Amour” organizza un’importante azione di promozione turistica con un ricco “social influencer tour”: quattro giornate che includono percorsi naturalistici, culturali ed enogastronomici alla presenza di Alessandro Marras, noto travel influencer da quasi 190 mila follower su Instagram.

Gli appuntamenti del tour.

Il tour prende avvio giovedì 13 aprile presso l’Infopoint turistico, per un incontro con l’amministrazione comunale, per poi proseguire alla scoperta delle opere degli artisti Pina Monne e Pinuccio Sciola fino alla visita alla celeberrima “Sirenetta” di Golfo Aranci con sosta all’innovativa panchina “smart” che, grazie alla seduta in cui sono integrate celle fotovoltaiche, permette di caricare rapidamente smartphone e tablet.

Giovedì 14 aprile sarà la giornata dedicata al mare e alla cultura. Si parte la mattina per un’escursione in mare durante la quale si visiteranno: la falesia di Capo Figari e Cala del sonno e l’Isola di Figarolo. Dopo una breve sosta a Cala Moresca verranno visitate le spiagge e le calette da Cala Sassari fino alla prima spiaggia. Il pomeriggio si prosegue con la visita al Pozzo sacro Milis e alla Chiesa di Nostra Signora del Monte.

Sabato 15 aprile si parte alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio con un immancabile trekking al tramonto lungo il sentiero dei carbonai e fino a Monte Ruiu. Il percorso escursionistico di circa 6km permetterà di ammirare, e fotografare, le splendide vedute che il comprensorio di Capo Figari offre ai visitatori. Il sito di interesse comunitario (SIC) offrirà, inoltre, molti spunti di carattere storico, primo fra tutti il “Semaforo”. Chiuderà il tour, domenica 16 aprile, la visita al Cimitero degli inglesi, alla Chiesa di San Giuseppe e all’originale orologio floreale.

Chi è Alessandro Marras.

Alessandro Marras, oltre ad aver collaborato con programmi televisivi come ”Alle Falde del Kilimangiaro” su Rai3 e “Travel Test” in onda su La7 e La7D è stato scelto dalla prestigiosa rivista “Forbes” nel 2019 come uno dei travel blogger più seguiti d’Italia. Di Golfo Aranci l’influencer racconterà il territorio attraverso i potenti mezzi di Instagram, valorizzandolo con video, stories e immagini.

