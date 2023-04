Tra le grandi città sarde solo Olbia guadagna abitanti

Il Bilancio demografico dell’Istat per il 2022 rivelato che in Sardegna diminuisce la popolazione (-12mila) mentre Olbia guadagna abitanti. È l’unica, fra le prime cinque città dell’isola che cresce e ha superato i 61mila abitanti. Un dato sorprendente che conferma il trend di crescita della città che dura ormai da oltre sessant’anni, come rivela l’analisi fatta dal Cipnes. Olbia è sede di uno dei più importanti distretti industriali e rappresenta un importante polo logistico della Sardegna grazie al suo porto e all’aeroporto. Inoltre, la città ha una forte vocazione turistica ed è una meta molto apprezzata dai visitatori internazionali.

Analizzando i dati del bilancio demografico, emerge che gli unici parametri negativi per Olbia sono il saldo naturale (-116) e il saldo migratorio interno (-802), mentre il saldo migratorio con l’estero è stato positivo (+2222). Questo conferma la capacità di Olbia di attrarre nuovi residenti, sia sardi e italiani sia stranieri.

In generale, i dati del bilancio demografico per il 2022 sono negativi per tutta la Sardegna, dove la popolazione è diminuita dell’0,78%. Cagliari ha perso quasi mille residenti, ma anche Sassari, Quartu e Alghero hanno registrato una diminuzione della loro popolazione.

Oltre ad Olbia in crescita, ci sono anche Arzachena, secondo Comune della Gallura, che ha registrato un aumento di 34 abitanti (+0,25%). E Tempio, terza città della Gallura, che ha invece perso 133 residenti (-0,99%).

In definitiva, la crescita di Olbia è un risultato eccezionale non solo per la Sardegna, ma per l’intero paese. Grazie alla sua attrattività turistica, alla presenza di un forte sistema industriale e universitario, e alla sua posizione strategica come polo logistico dell’isola, sembra destinata a continuare a crescere negli anni a venire.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui