Le associazioni a Golfo Aranci.

L’amministrazione comunale di Golfo Aranci ha incontrato nei giorni scorsi le associazioni. La riunione ha coinvolto 12 realtà del territorio per elaborare alcune proposte su alcune tematiche. In particolare, nella prima riunione si è illustrato il nuovo regolamento dei contributi alle quali le associazioni possono attingere tramite bandi elaborati dal Comune. Lo strumento, ancora in fase di definizione, è stato creato dall’amministrazione da cui partiranno iniziative per il territorio.

“Mi ha colpito la grande partecipazione che le nostre associazioni ci hanno trasmesso – ha detto l’assessore comunale al Turismo Luigi Romano -. È stato un onore presentare il nuovo strumento contributivo, frutto di un grande lavoro fatto spalla a spalla con la dirigente Cosseddu e tutto lo staff dell’ufficio Turismo/Sociale, ai quali va un profondo ringraziamento per tutto quello che riescono a fare nonostante il periodo ed il carico di lavoro”.

