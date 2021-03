Parcheggi gratis a Porto Pollo.

Chi risiede o è domiciliato a Porto Pollo potrà sostare gratis anche sulle strisce blu. Questo grazie a un bollino marrone istituito tramite una delibera della giunta comunale di Palau. Per ottenerlo è necessario avere la patente, una marca da bollo da 16 euro e il versamento di una tassa annuale di 20 euro.

Il bollino marrone si aggiunge a quelli già istituiti per altre località, come quello fucsia di Capannaccia, quello blu di Barrabisa, quello azzurro del centro, giallo per la zona della stazione, verde per Palau Vecchio, rosso per Capo d’orso e bianco aree esterne.

