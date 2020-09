Fanno il bagno a Cala Sabina e gli rubano le valigie dall’auto: l’appello

L’appello per ritrovare le valigie dopo il furto a Cala Sabina.

Un nuovo furto ai danni dei turisti che si vogliono godere una giornata di mare nelle bellissime spiagge di Golfo Aranci. Dopo la brutta esperienza vissuta da una coppia di Verona fortunatamente finita con il ritrovamento dei bagagli un nuovo episodio è accaduto la settimana scorsa a Cala Sabina.

I turisti avevano caricato le valigie in auto per andare a godersi l’ultimo giorno di vacanza sulla spiaggia di Cala Sabina. Al ritorno la brutta sorpresa: i bagagli erano spariti dal baule dell’auto. Anche se c’erano solo effetti personali per i turisti avevano un grande valore affettivo.

Da qui l’appello per cercare di ritrovare le tre valigie e il loro contenuto: un borsone verde di marca North Face, una valigia grigia di marca Crash Baggage e una valigia rossa di marca Crash Baggage. Per l’accaduto è stata presentata una denuncia ai carabinieri di Olbia.

(Visited 118 times, 173 visits today)